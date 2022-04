Waremme: succès pour le marché artisanal

Son projet, elle l’a construit après quelques vacances passées dans le Sud de la France. À force de fréquenter les marchés artisanaux de ce coin, elle a décidé de les ramener ici, en Belgique et d’en faire sa passion, depuis sept ans maintenant. " Au départ, nous ne vendions que des épices, puis ça s’est élargi vers l’alcool, des boissons, et bien d’autres." Dimanche, de 14h à 19h, la terrasse était ouverte au public pour y goûter des cocktails et produits associés, et ainsi découvrir l’univers provençal de Vinciane et de son mari, Patrick.

Une matinée timide

Si la foule a mis du temps à rejoindre le marché artisanal dimanche, les chalets de dégustation ont quant à eux rencontré un franc succès tout au long du week-end. Le soleil aidant, l’ambiance était à la fête du côté de Waremme. Une réussite tout de même, bien que les exposants présents auraient mérité davantage de reconnaissance tant ils respiraient l’été et le retour du soleil.