Tout gros succès pour le premier village de Printemps à Waremme

À Waremme comme ailleurs, le soleil a brillé par sa présence durant ce week-end de Pâques. La garantie du succès pour la première édition du village de Printemps. "On n’aurait pas pu espérer mieux, se réjouit tout sourire Marc Can Cauwenberghen, administrateur du Syndicat d’initiative de Hesbaye (RISH) qui était à la manœuvre. Les retours sont très positifs aussi bien au niveau que des responsables de stands que des participants. Finalement c’était une bonne idée de postposer le marché de Noël de cette façon. Il faut dire qu’après les longs de mois de confinement et de Covid, les gens sont très heureux de sortir à nouveau et de se retrouver. Les bars tournent à plein régime. Mieux que ça, on n’aurait pas pu faire." Durant les quatre jours de festivités, la place du Roi Albert 1ers’était parée de ses chalets pour accueillir le secteur horeca. Les organisateurs avaient également prévu une chasse aux œufs, un marché des artisans, une Corrida et d’autres animations pour convaincre tous les âges que le village de Printemps pourrait pérenniser sa place dans le calendrier. "On devra faire un débriefing pour envisager éventuellement une prochaine édition mais la porte n’est pas fermée, annonce le Waremmien. On devra cependant imaginer une autre période pour garantir le bon temps comme aujourd’hui et envisager d’autres collaborations pour avoir suffisamment de main-d’œuvre." La grande nouveauté était la chasse au trésor. Accessible aux enfants, c’était surtout une activité parfaite à faire en famille. Au fil d’une promenade dans le centre, les participants devaient résoudre des énigmes pour trouver le code du cadenas et avoir leur chocolat. Après l’effort, le réconfort évidemment. "L’activité a séduit. c’est une belle façon de faire (re) découvrir la commune en s’amusant. Nous allons d’ailleurs poursuivre ce projet et le proposer à d’autres occasions. Cela permet de mettre en évident notre patrimoine" , ajoute Claudine Schusmans, la secrétaire. Des animations, des cocktails, du soleil et des retrouvailles. Finalement, il ne manquait rien.