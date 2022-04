Waremme/Huy: Hesby One, retour aux sources

C’est donc en terre hutoise que la Hesby One est désormais brassée. "La Cabane des brasseurs existe depuis deux ou trois ans et s’est surtout fait connaître via des bières éphémères vendues dans la région. Ils grandissent peu à peu. Mais pour l’instant, ils ne brassent que par cent ou deux cents litres. Ce sont de petites productions." Une approche qui plait au Waremmien. En tant que zythologue diplômé, il ne manquera pas d’y adjoindre sa touche personnelle et son expertise en la matière. "Nous créons la recette ensemble, mais ils se chargent de la production et de la commercialisation. Nous travaillons par ailleurs sur d’autres produits. L’idée est d’avoir une gamme complète de Hesby One, avec une blonde et une brune en plus de l’actuelle ambrée. Cette dernière a retrouvé un goût plus malté, très proche de ce qu’on a pu connaître au début de l’histoire de la Hesby One. Quant à son taux d’alcool, il avoisine les huit degrés."

Les lieux de vente sont eux aussi nouveaux et plus en rapport avec le côté artisanal du produit. "On la retrouvera chez Plaisir di. vin, tant à Huy qu’à Waremme, au sein de l’épicerie fine Hors du Commun située rue Neuve à Huy, à l’apéro Store liégeois Chez Garçon ou encore chez Bio 4 Saisons à Oreye. Sans oublier l’horeca avec l’établissement Mil & Zim à Waremme."

Sur le village de printemps ce week-end à Waremme

Cette liste ne demande évidemment qu’à s’allonger. "En attendant, le lancement de cette nouvelle version est prévu sur le village de printemps de ce week-end à Waremme. J’y tiens le chalet “On s’en boit une”, du nom de la série de podcasts que nous réalisons avec Charles Tavolieri pour le compte de Bel RTL. " La Hesby One sera également de la partie à la marche houblonneuse à Huy le 24 avril.