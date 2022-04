Waremme | Première édition du village de Printempsdu 15 au 18 avril

Promouvoir le tourisme local et régional

Des activités et animations seront proposées également durant tout le week-end pour tous les goûts et tous les âges. "Évidemment ce ne sera pas Père Noël qui accueillera les jeunes visiteurs mais plutôt les cloches, sourit l’organisatrice. La Corrida de Noël laissera place à celle des cloches et nous avons greffé à l’événement la chasse aux œufs qui se déroule chaque année à cette période. Le marché des artisans, organisé le dimanche, était également déjà prévu lors du village de Noël. La grande nouveauté sera la chasse au trésor avec un parcours de 5 km et un quizz sur le patrimoine waremmien. L’objectif de nos différents événements est toujours de mettre en avant les producteurs de la région mais aussi de promouvoir le tourisme local et régional. C’est toujours l’occasion de faire venir des touristes pour leur faire découvrir le savoir-faire et les fleurons de Waremme." Une organisation qui sent déjà bon le soleil, les rires et les verres en famille ou entre amis. Peut-on déjà envisager une seconde édition? Le village de Printemps perdurera-t-il ou s’agit-il d’une one shot? "Il est encore trop tôt pour envisager les choses ou y penser, reprend Isabelle Jamart. D’autant que l’année prochaine, le marché de Noël retrouvera sa place dans le calendrier et les vacances de printemps tomberont à un autre moment qu’à Pâques. Il faudra donc voir quels événements rempliront l’agenda l’année prochaine."

Le programme complet:

Du 15 au 18 avril

En plus de la trentaine d’exposants qui seront présents dans les chalets installés Place du Roi Albert Ier et proposeront une large gamme de dégustations gourmandes, les organisateurs ont également prévu différentes activités pour le plaisir de chacun. Du 15 au 18 avril, une chasse au trésor sera organisée au départ du bureau d’accueil du RSIH place du Roi Albert 1er entre 10het 15h pour les enfants de 6 à 12 ans. Vos jeunes têtes blondes devront faire fonctionner leurs méninges pour répondre aux énigmes sur le patrimoine waremmien et trouver le coffre au trésor contenant évidemment des douceurs chocolatées.

P.A.F.: 1 € par enfant. Inscription préalable obligatoire via le site www.sihwaremme.be.

Samedi 16 avril

Le rendez-vous sera donné dès 10h dans le parc des Mayeurs rue des Lombards pour les enfants de 3 à 12 ans. Au programme: une grande chasse aux œufs en coton qu’ils pourront ensuite échanger au stand du RSIH contre du chocolat. Le parc sera divisé en trois zones: une pour les 3-4 ans, une pour les 4-6 ans et une pour les 6-12 ans. L’activité est gratuite mais l’inscription préalable est obligatoire via le site internet.

En soirée, les plus sportifs pourront se donner à la course à pied pour la "Corrida des cloches". La course pour les enfants démarrera à 19h30 sur un parcours d’1,4 km et celle pour les adultes débutera à 20h et proposera des parcours de 4,8 et 9,6 km (deux ou quatre boucles) au départ de l’Avenue Reine Astrid.

P.A.F.: 9,6 km: 7 € sur place, 6 € en pré-inscription; 4,8 km: 6 € sur place, 5 € en pré-inscription; enfants: 2 € sur place, 1 € en pré-inscription. Inscriptions préalables via le site www.otop.be/corridadescloches/jogging/accueil

Dimanche 17 avril

Le Village de printemps se terminera avec un marché artisanal regroupant une vingtaine d’artisans. Ils seront installés dans la rue Joseph Wauters de 10h à 18h. Les créateurs et producteurs de la région vous présenteront leur savoir-faire et proposeront de nombreux articles: bijoux, bois, bougies, céramique, cuir, cosmétiques, couture garnissage, gravure sur verre, lampes, savons, shampoings, confitures, des fromages, des saucissons, des spéculoos…

Informations: sih.waremme@skynet.be ou contactez le 019/33 08 80

Horaire du week-end: le Village de printemps ouvrira ses portes le vendredi 15 avril de 18h00 à minuit; les samedi 16 avril et dimanche 17 avril de 10h00 à minuit et le undi 18 avril de 10h00 à 20h00. Plus d’informations: www.sihwaremme.be