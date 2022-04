Waremme | La Ville invite les Waremmiens à ne pas tondre durant 40 jours pour la biodiversité

Des mauvaises herbes pas si mauvaises

Le PCDN doit chaque année déposer des fiches projets pour développer la biodiversité de manière durable. Mais c’est la première fois qu’un tel projet voit le jour. "C’est la première fois qu’on se lance là-dedans, dans les jardins, poursuit Mariève. Cela permet de sensibiliser et d’apprendre sur les qualités des plantes sauvages."

En effet, ce qu’on appelle communément mauvaises herbes peut ne pas s’avérer si mauvaises que ça. " Les laisser pousser peut enrichir le sol et faire revenir les insectes dans les jardins, ce qui est très important notamment pour la chaîne alimentaire, souligne la coordinatrice. En montant en fleurs, elles apportent bien plus qu’en étant rasées."

Pour participer au projet, il faut simplement s’inscrire sur le site de la Ville de Waremme ( www.waremme.be ). Avec un engagement assez simple et peu contraignant: envoyer une photo au jour1 et une au jour40, pour montrer l’évolution du jardin. Un minimum de 3m2de pelouse non tondue est demandé. " Les participants ne sont pas obligés de laisser tout leur jardin sans tonte, mais 3m2sont requis", résume Mariève. Une petite surprise est également prévue pour la photo qui se montrera la plus parlante aux yeux du PCDN. " Ça peut être un insecte qui butine, un plant de fleurs. On choisira ce qui nous parle le plus et ce qui montre l’intérêt du projet. Le gagnant recevra un prix."

Pour clôturer cette action, une conférence sur la biodiversité aura lieu le 8 juin. La Ville résume le projet en une phrase: "Un beau jardin n’est pas forcément un jardin bien entretenu."