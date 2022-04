" On souhaite relancer des réunions en présentiel pour rencontrer un maximum de personnes, déclare Aurélie Van Keerberghen, échevine du Logement. Pour des raisons sanitaires, les autres ont eu lieu en visioconférence mais tout le monde n’y a pas eu accès. C’est une donnée à-côté de laquelle on ne peut pas passer."

Malgré tout, 27 personnes se sont déjà inscrites aux précédentes séances d’informations. Un bon début pour Waremme, qui aimerait pouvoir pratiquement doubler la mise. "On s’est fixé un objectif de 40 personnes, précise Raphaël Dubois, échevin de l’Énergie. Ça prend du temps à s’installer et je pense que le fait que d’autres personnes participent déjà et obtiennent des résultats permettrait à d’autres citoyens de se convaincre d’essayer."

De nombreux avantages

Mais concrètement, en quoi ça consiste? " Le but est d’accompagner le Waremmien dans sa démarche énergétique et de lui montrer qu’il est possible d’investir mais d’obtenir un retour sur investissement très avantageux", résume l’échevin.

Par exemple, un boiler ancien remplacé permettrait de baisser considérablement sa consommation d’énergie. " Corenove, notre partenaire, a recensé près de chez nous différentes entreprises actives dans ce domaine, notamment dans le photovoltaïque et le chauffage", ajoute-t-il. De quoi réfléchir sérieusement à se lancer.

Les prochaines réunions auront lieu les 20 et 27 avril à l’hôtel de Ville. Infos au 019/67 99 00.