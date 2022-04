Problèmes en série à la gare : « Nous n’avons pas l’intention de fermer la station »

1. Les horaires des guichets encore rabotés?

La Société nationale des chemins de fer belge reconnaît que les horaires d’ouverture des guichets ont été rabotés il n’y a pas si longtemps. « Il est vrai que nous avons réduit les horaires d’ouverture des guichets(NDLR: ils sont ouverts de 7h à 10h15 désormais) . Cette décision s’explique par le fait qu’il y avait un taux de fréquentation très faible à certaines heures, explique la porte-parole. On se doit d’avoir une gestion responsable. On a donc choisi de privilégier les ouvertures durant les heures de pointe. » Cette présence aux guichets donne un sentiment de sécurité. « Mais il faut bien se rendre compte que ce n’est pas le travail des guichetiers que d’assurer la sécurité de la gare. »

2.L’automate deux fois en panne en 2022.

Depuis le début de cette année 2022, l’automate s’est retrouvé en panne durant deux journées complètes, selon la SNCB. « Lorsqu’une panne est détectée, le tarif à bord (NDLR: 7€ de supplément) , n’est pas actif, informe Élisa Roux. Si la panne n’a pas encore été rapportée aux contrôleurs, le voyageur peut demander par après à être remboursé via notre site internet( www.sncb.be) . Notre service clientèle est très réactif. »

3. Le sous-chef de gare absent car malade.

Si le sous-chef de gare a « discrètement disparu », comme nous en faisait part le Waremmien Frédéric Ruelle, c’est parce qu’il est en maladie. « Il n’a pas disparu, son absence est provisoire. »

4. Les travaux prévus en deux phases.

Si les travaux des quais semblent au point mort, c’est parce que ceux-ci sont prévus en deux phases. « On a d’abord procédé aux travaux du quai n°1. Là, on s’organise pour la mise hors-service des quais n°2 et 3, qui sont concernés par la seconde phase des travaux. On procède ainsi pour que les quais ne soient pas inaccessibles en même temps. » Les travaux devraient être terminés mi-2022.

5. Les portes automatiques seront remplacées.

Si les portes automatiques sont laissées ouvertes durant la journée, c’est parce qu’elles ne fonctionnent plus, victimes de vandalisme. « On les a déjà réparées plusieurs fois, exprime la porte-parole. Certaines restent provisoirement fermées, d’autres doivent être ouvertes et fermées manuellement par un service de gardiennage. Il est prévu qu’elles soient remplacées par des portes à haut niveau de sécurité munies d’un volet au 3etrimestre. »

6.Des auvents bientôt posés à Huy.

Certains usagers regrettent, depuis « la fin des travaux » en gare de Huy, qu’il y ait moins de bancs sur les quais et que ceux-ci n’aient plus d’abris. La SNCB explique que « les travaux ne sont en réalité pas terminés. Des bancs seront bien ajoutés et des auvents posés en deux phases: en juin sur le quai n°1, en septembre sur le quai central. »Sont également prévus: la création d’un second accès sous voie accessible aux PMR et la rénovation du couloir sous voie existant.