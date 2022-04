Enquête consommateurs: plus de 900 répondants

Plusieurs points pour améliorer l’attractivité

Mais qu’est-ce qui ressort de cette enquête? Il ressort, d’une part, que ce sont les grandes surfaces alimentaires, les services liés au bien-être, l’horeca, les banques et les assurances qui sont privilégiés pour la fréquentation du centre-ville."A contrario, le zoning de la chaussée Romaine, lui, est davantage fréquenté pour les achats d’équipements de la personne (vêtements, accessoires…)et de l’habitat (mobilier, décorations…). Les répondants y apprécient plusieurs atouts tels que la gratuité des parkings, l’accessibilité et la présence de boutiques indépendantes. Alors que le centre-ville, lui, est apprécié pour son offre horeca, l’accueil des commerçants, la qualité des commerces et des vitrines."

D’autre part, toujours suivant ce sondage, il ressort que plusieurs points pourraient améliorer l’attractivité du centre de Waremme. Par ordre de priorité: plus de magasins proposant des produits locaux mais aussi pour l’équipement de la personne et de la maison. Et bien qu’il en existe déjà en centre-ville, une majorité de consommateurs préfère réaliser ce type d’achats sur la chaussée Romaine, à Liège ou sur internet.

Un groupe de travail se tiendra le 19 avril

La ville note également que"la voiture reste le premier mode de déplacement ici avancé pour se rendre dans les deux zones commerciales, avec une nette préférence quand il s’agit de se rendre dans le zoning de la chaussée Romaine."

Sans surprise, le Covid semble également avoir impacté les habitudes et le comportement d’achat de 70% des répondants."Avec des conséquences assez négatives sur le commerce comme la diminution de la fréquentation, souvent due aux achats en ligne."

Et maintenant?"La prochaine étape est d’identifier les secteurs présentant des potentialités de développement commercial et de cibler les actions de nature à développer l’attractivité de Waremme", exprime la Commune, qui annonce qu’un groupe de travail avec tout un panel de commerçants indépendants aura lieu le 19 avril prochain dans la salle du conseil communal.

Les personnes intéressées de prendre part à ce groupe de travail peuvent s’inscrire jusqu’au 10 avril auprès du service ADL via adl@waremme.be.