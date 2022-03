Youth Climathon: la remise des prix a eu lieu

Vendredi avait lieu la remise des prix du Youth Climathon, un événement unique et original organisé par le GAL Jesuishesbignon.be et soutenu par la Fondation Roi Baudouin. 120 élèves des communes de Waremme et d’Amay, allant de la 4esecondaire à la rétho, ont décidé de prendre part à l’aventure, sur base totalement volontaire. Ils se sont répartis en groupes de travail encadrés par un coach et se sont creusé les méninges deux jours durant pour proposer une solution la plus complète et créative possible à un challenge climatique global.