Wanze: de nouveaux quais à la gare de Bas-Oha

"Des travaux de rehausse et d’équipement des quais sont en cours depuis début septembre, précise la porte-parole Marianne Hiernaux. Les nouveaux quais seront rehaussés à 76 centimètres afin de débarquer et d’embarquer plus facilement dans le train. L’objectif est également de renforcer la sécurité en dissuadant les traversées dangereuses d’un quai à l’autre."

Les quais vont aussi être rendus plus accessibles. "Grâce à un revêtement plane mais aussi grâce à l’intégration de lignes de guidage pour les personnes malvoyantes. Les nouveaux quais seront par ailleurs équipés de nouveaux abris pour se protéger en cas d’intempéries, de nouveaux bancs et d’une nouvelle sonorisation pour les annonces en gare. Notre objectif est de rendre les installations plus modernes et plus sûres, mais surtout plus accessibles pour les personnes qui ont plus difficile à se déplacer. La rehausse sera finalisée fin 2023 et l’équipement des quais se poursuivra ensuite jusque mi-2024."

Le coût total des travaux est de 1,3 million€.