Toute la beauté et l’intérêt des objets de récup ? C’était à Wanze ce week-end

Les braderies annuelles ne se veulent pas seulement un moment de vente à prix réduits, comme l’expliquent Audrey Perpinien, coordinatrice des services du Petit Bazar et Christelle Gatelier, directrice générale du CPAS. "La braderie de printemps est plus récréative avec notamment des activités pour les enfants. Notre braderie d’automne est plus centrée sur la récup", disent-elles. Et avec Munir Hocaoglu, coordinateur technique des services IDESS, tous étaient heureux de présenter l’espace mobilier et décoration relooké pour l’occasion. "Notre personnel a fait un beau travail en installant des services de vaisselle sur les tables de salle à manger ainsi que des accessoires. Cela met un nouvel accent sur la décoration et met en valeur des objets qui peuvent retrouver une seconde vie. Nous travaillons dans un esprit upcycling."

Un besoin de vêtements chauds

Christelle Gatelier et l’équipe d’encadrement du Petit Bazar tient à le souligner, "notre magasin et nos services aux citoyens sont ouverts à tout le monde. Il ne faut pas avoir peur de franchir la porte." À l’approche de l’hiver, le Petit Bazar fait aussi appel aux dons de vêtements chauds "et surtout dans les âges de 3 à 12 ans ainsi que du linge de literie", précise Audrey Perpinien.

Les deux braderies du CPAS permettent aussi de rappeler l’existence des services de proximité à tous les citoyens. Ainsi le tuteur énergie Vincent Vandevelden était présent pour tous les conseils en matière d’économie d’énergie, mais aussi des possibilités de subsides ou d’aide au citoyen. Et à côté de lui, le Repair café était présent.

Info Pour tous renseignements ou dons tél. 085/25.55.51 (Petit Bazar)