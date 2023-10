Aider les malades via une "lifebox" à Wanze

Il y a quelques années, la Commune de Wanze avait acheté un lot de boîtes pour les seniors ; elles étaient toujours là, en attente. D’où l’idée de les utiliser mais pour un public plus large que celui des seniors. "Quand je suis entré en fonction, on m’a parlé de ce lot de boîtes, explique aujourd’hui l’échevin Thierry Wanet, également médecin généraliste. Ce formulaire à remplir par les personnes est très important. Quand on est de garde, que ce soit le week-end ou en soirée, on est amenés à devoir intervenir au domicile de personnes qu’on ne connaît pas, qui ne savent pas dire leurs maladies ou encore leurs antécédents. Et bien souvent, sans savoir tout ça, on préfère les envoyer à l’hôpital." Alors que si le médecin de garde, le pompier ou l’urgentiste, l’infirmier ou encore le kiné avait un endroit où aller chercher toutes ces informations, "cela leur faciliterait le travail". C’est donc l’idée de la "lifebox" qui se veut plus générale et peut convenir à un public plus large que la boîte pour seniors de la Ligue Alzheimer. Elle peut être utilisée par toutes les personnes présentant des problèmes de santé, peu importe l’âge du patient et sa pathologie. Pour toutes les personnes qui présentent un handicap ou encore celles qui sont isolées ou fragilisées. La "lifebox" contient une fiche médicale avec des informations précises sur la personne à aider. Elle est à placer dans le frigo ou encore dans un meuble ; "On aura des autocollants qu’on pourra placer sur le frigo ou l’armoire dans laquelle se trouvera la boîte", ainsi que sur la porte d’entrée pour informer les secours de son existence.

La Commune de Wanze a présenté son projet à la zone de secours, "le commandant nous a dit que c’était une bonne idée", ainsi qu’au chef de la zone de police. Désormais, la Commune de Wanze va sensibiliser les intervenants de première ligne sur Wanze (le projet leur sera présenté le 12 octobre à 20 h à l’administration communale) mais aussi aux Wanzois intéressés (ce sera le 18 novembre à 14 h, toujours à l’administration où on leur présentera et distribuera la boîte).