Naxhelet inaugure Pollen, son nouveau restaurant gastronomique: "On mise sur l'ultra-local"

Outre cet aspect «méga circuit court», «Pollen» mise aussi sur une cuisine régressive et gourmande. «On veut inviter les clients à retourner en enfance, à vivre un moment de partage. Notre cuisine se veut également inventive.»

Naxhelet inaugure Pollen, son restaurant gastronomique. ©EDA V.R.

Tiens, et pourquoi avoir fermé «La Cuisine», pour laisser place à «Pollen»? «L’ancien restaurant marchait très bien, proposait de très bons plats. Mais il n’avait pas ce petit truc en plus. Il ne représentait pas nos différents projets et ne sublimait pas nos produits.» Et avec «Pollen», on y est arrivé? «Sans aucun doute.»

Avec un jeune chef français

Et pour porter ce projet, la famille Jolly a choisi François Durand, un jeune chef français qui a déjà un beau petit parcours. «J’ai fait mon apprentissage au Relais Bernard Loiseau, à Saulieu, qui était triplement étoilé.» Il a ensuite travaillé dans différents restaurants de la Côte d’Azur, à Dijon, et même en Nouvelle-Zélande et à Bora Bora. Tout ça avant d’atterrir au Grand Hôtel de Bordeaux, où il a pris les rênes de la Brasserie après le départ de Gordon Ramsay. Ça, c’est du CV.

Et même s’il était heureux à Bordeaux, où il a sa famille et ses amis, François Durand a décidé de migrer vers Wanze. «J’ai directement été séduit par le projet et les propriétaires. Ils sont fous, dans les deux sens du terme. Ils ont des idées plein la tête et l’audace de les réaliser.» Il n’a pas hésité à faire le grand saut, d’environ 900 km. Sans regret? «Aucun. Je suis vraiment content d’être venu. Je travaille main dans la main avec Clémentine Jolly et ça se passe super-bien», ajoute le chef qui a surtout envie de s’amuser. «Si on prend du plaisir, ça se ressentira dans l’assiette.» Et comme visiblement, du plaisir, il en prend, tous les ingrédients semblent réunis pour que «Pollen» soit un succès.

En bref

Ouvert en juin, le restaurant «Pollen» a été officiellement inauguré ce jeudi.

La carte propose différents menus, allant de quatre à six services. Les prix vont de 68 à 95€ par personne. Il est également possible de déguster des menus végétariens.

«Pollen» propose de nombreux vins différents, qui ne sont pas compris dans le prix des menus. Ils sont majoritairement bio ou produits en biodynamie et issus de Belgique et d’Europe.

Lisa et Youri, gardiens de la qualité du maraîchage : «On vise une bonne relation en écosystème»

Lisa Limbourg et Youri Lebrun sont aux petits oignons pour le maraîchage de Naxhelet.

On l’a compris; le maraîchage occupe une place importante au sein du projet «Pollen». Et heureusement, François Durand et son équipe peuvent compter sur les talents de Lisa Limbourg et Youri Lebrun pour prendre soin de cette pièce maîtresse. Un rôle qui leur sied à merveille. «Ça me plaît beaucoup de travailler avec un chef, sourit Youri. La communication passe très bien entre nous. Je réponds évidemment aux desiderata de François, mais je peux aussi ajouter ma pierre à l’édifice.» Et surtout, «je m’amuse, je peux tenter des choses originales. Cette liberté, je ne l’aurais pas ailleurs».

Un spécialiste des plantes rares

Et c’est vrai que ce passionné de cultures rares a pas mal de choses originales sur son terrain de 3000m2. «On a entre 200 et 250 plantes différentes, dont beaucoup de variétés de tomates qu’on ne retrouve pas dans la grande distribution.» Il cultive aussi le cucamelon, un fruit qui a la dégaine d’une mini-pastèque mais qui, comme les concombres, fait partie de la famille des cucurbitacées. C’est très original, mais franchement pas mauvais. «À l’apéro, ça change des tomates cerises.» Mais la culture préférée de Youri, c’est le basilic citron, «qui apporte quelque chose en plus aux plats».

Une bonne relation en écosystème

Et tout ça, c’est évidemment bio. Et ça colle d’ailleurs assez bien avec la philosophie du domaine. «On vise une bonne relation en écosystème. On est toujours en contact avec le restaurant, la ferme et la boulangerie.»

Chez Naxhelet, on ne manque jamais d’idées

Jamais à court d’idées, la famille Jolly est en train de développer différents projets.

C’est vrai que la famille Joly est plus que satisfaite de son nouveau restaurant. Mais, ce n’est pas pour autant qu’elle a l’intention de s’en contenter et de se reposer sur ses lauriers. En effet, de nombreux projets sont en route. À commencer par le vin. «On a déjà planté huit hectares de vignes, et on va encore en planter 10, sourit Charles-Édouard, le grand frère de Clémentine. Les premières bouteilles sont attendues pour l’année prochaine.» Si la première cuvée sera «confidentielle», le domaine devrait à terme produire entre 100 et 120 000 bouteilles par an. «On commercialisera une partie dans le magasin qu’on ouvrira dans la ferme du Val.» Ferme du Val qui abritera également le chai qui servira à produire tout ce vin.

Aussi du bétail

Outre le vin, les Jolly aimeraient élever leur propre bétail. «On a déjà un élevage de moutons ardennais roux qu’on aimerait diversifier. Notre but est de faire l’éco-pâturage, dans les vignes et dans les champs. On rêve même de les faire pâturer dans le golf.» Il est également question d’élever des bovins. «On pourra servir la viande dans nos deux restaurants.» De quoi encore renforcer cet aspect ultra-local.

Le projet immobilier

Et tant qu’à parler d’avenir, où en est le projet immobilier? «La première partie du projet, qui consiste en la construction de maisons est lancée, détaille Bernard Jolly. Les terrains de la phase 1 (NDLR : de la première partie) sont vendus et on va développer la phase 2, qui se trouve dans la continuité.» Quant à la deuxième partie du projet, elle est également sur les rails. «De l’autre côté du site, on est en train de construire une maison pour les vétérinaires et une autre pour les médecins généralistes. Deux autres bâtiments sont également prévus.»

Et pour le reste, qu’est-ce qui figure au programme? «On est train de réfléchir à différents scénarios, mais rien n’est encore arrêté.»

