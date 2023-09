La Commune de Wanze a rendu hommage aux sept aviateurs du Commonweath décédés dans le ciel de Bas-Oha en 1943

Comme chaque année, les autorités communales wanzoises, les porte-drapeaux des associations patriotiques et le public ont rendu hommage à ces jeunes gens ce week-end. Une rose blanche pour chacun et des gerbes ont été déposées au pied du monument qui leur est dédié dans le cimetière de Bas-Oha.

Pour la commune de Wanze, cette cérémonie a encore tout son sens comme le souligne Aurélie Ochelen, échevine de la citoyenneté: "Je m’adresse tout particulièrement à vous chers enfants et adolescents. Vous êtes les gardiens de la mémoire de tous ces hommes et ces femmes, trop tôt disparus qui ont défendu notre liberté en donnant de leur vie. La paix est un effort constant que nous nous devons de promouvoir sans cesse partout et à tous les niveaux. Cela commence déjà dans les cours de récré."

Parmi les porte-drapeaux, le jeune Clovis âgé de 12 ans tenait fièrement le drapeau de la FNAPG (Fédération nationale des prisonniers de guerre) de Bas-Oha.

Il prend depuis ses 8 ans la relève de sa maman, Danielle Beaujean qui explique: "Ma maman, Germaine Tavernier avait vu qu’on avait mis à l’honneur des aviateurs alliés à Huy. Et elle a voulu que l’on fasse de même pour ces 7 aviateurs du Commonwealth tombés dans le ciel de Bas-Oha."