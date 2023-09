Françoise Jolly, la patronne du Domaine de Naxhelet à Wanze, élevée au titre d’Officier de l’Ordre du Mérite wallon: "C’est une reconnaissance d’une réussite collective"

Il s’agit ici d’une belle reconnaissance pour la cheffe d’entreprise wanzoise qui a lancé le Domaine de Naxhelet en 2014. "Quand j’ai appris en juillet que mon nom figurait parmi les lauréats, ce fut d’abord l’étonnement, nous a-t-elle confié. “Pourquoi moi ?”, me suis-je demandée. C’est une très belle reconnaissance d’une réussite qui est avant tout collective. Ce prix, c’est celui de toute ma famille et de nos quelque 70 collaborateurs."

Historienne de l’art de formation, Françoise Jolly a repris avec son mari la ferme du Val. Après l’avoir fait passer à une agriculture bio, elle a nourri dès 2005 l’idée de construire, dans les granges désaffectées du domaine, un complexe hôtelier et un golf dans le respect de la faune et de la flore locales. Après de lourds travaux, le complexe du château-ferme de Naxhelet a donc ouvert ses portes il y a près de dix ans.

Bientôt du vin et des "bulles"

Aujourd’hui, il s’agit d’un ensemble qui, outre la ferme, comprend: un hôtel doté de 35 chambres, de trois salles de séminaires d’un spa et d’un restaurant ; un golf qui compte 900 membres ; deux boulangeries artisanales et bientôt un vignoble de 10 hectares. "Les vignes ont été plantées et les premières vendanges sont prévues en 2024. Nous aurons du raisin blanc et du rouge, et nous planterons bientôt des vignes pour réaliser des “bulles”. Nous sommes aussi en train de transformer les anciennes étables de la ferme du Val en chais. Ce projet s’inscrit parfaitement dans notre volonté de développement économique et touristique."

Si Françoise Joly a été honorée, c’est aussi parce que le Gouvernement wallon a voulu épingler "la concrétisation d’un projet ambitieux traduisant la fusion harmonieuse entre l’Homme et la Nature". En ces temps de sécheresse où les golfs sont souvent pointés du doigt pour leur consommation d’eau, l’entrepreneuse wanzoise rappelle que celui du Naxhelet, grâce à la création d’étangs récoltant l’eau de pluie, est "100% autonome." "C’est aussi le solaire thermique qui fournit l’eau chaude du domaine et nous pensons encore augmenter le nombre de panneaux photovoltaïques", ajoute Françoise Jolly qui sera bientôt grand-mère pour la 10e fois. "Je viens de fêter mes 60 ans, et j’ai l’impression que c’est une belle décennie qui s’annonce. Mais je disais déjà la même chose à 50 ans (rires). Je suis d’un naturel optimiste, et je n’ai pas l’impression d’avoir 60 ans !"