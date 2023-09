Cinq caméras de surveillance pour lutter contre les dépôts sauvages à Wanze

En 2020, la Commune de Wanze a répondu, avec succès, à un appel à projets pour l’acquisition de moyens de vidéosurveillance destinés à lutter contre le phénomène des dépôts sauvages de détritus. Elle vient de réceptionner son matériel avec un total de cinq caméras. "Les deux premières sont fixes et ont été placées à proximité des bulles à verre du terrain de football d’Antheit (rue de Leumont) et de celles de la rue des Wallons dans le centre de Wanze (face à la Maison italienne), détaille Loïc Leroy, l’échevin wanzois en charge de l’Environnement. Nous avons aussi acquis trois caméras mobiles qui pourront être placées en rotation dans d’autres endroits sensibles de dépôts et pas nécessairement sur des sites de bulles à verre. La majorité des villages de l’entité est touchée par ce type d’incivilité malgré une bonne gestion des déchets de la Commune."