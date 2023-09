Tribunal de Huy : le Wanzois est-il un prédateur sexuel ou un séducteur impénitent et indélicat ?

"Plus de 1 000 conquêtes"

Le dossier met en tout cas (très) mal à l’aise, avec 13 femmes qui évoquent le même genre de situation et un prévenu qui conteste. Non, il n’a jamais forcé personne à faire quoi que ce soit ou saoulé qui que ce soit pour en abuser. Oui, il est capable de comprendre et respecter un "non", qu’il soit verbal ou non-verbal. Non, il n’a jamais fait de photos ou vidéos des plaignantes pendant l’acte sexuel. Oui, il a un (gros) problème avec l’alcool. Non, il n’a jamais retenu une femme dans sa voiture mais, oui, il privilégiait les lieux isolés "pour respecter la loi, il y a des choses qu’on ne peut pas faire devant tout le monde".

Là où la substitut du procureur du roi et les avocats des parties civiles parlent d’un prédateur sexuel, Me François Dessy, l’avocat du prévenu, évoque "deux personnes qui se rencontrent librement un jour et des lendemains ravageurs et dévastateurs". Un homme qui annonce la couleur sur son profil Tinder en disant ne vouloir que des relations occasionnelles, des femmes qui espèrent quand même autre chose et qui éprouvent un sentiment de salissure, de désillusion, d’humiliation "par rapport à ce qu’elles attendaient. OK, c’est un séducteur impénitent qui collectionne les aventures, il en aurait eu plus de 1 000, mais il annonce la couleur dès le début."

Le procès a donc tourné essentiellement autour de la notion de consentement, les parties civiles estimant ne l’avoir pas donné au prévenu, celui-ci assurant que si.

COMMENTAIRE (par Anne-Françoise BERTRAND) Ce fut une audience éprouvante, à tous points de vue. Par sa longueur (6 heures sans pause dans une salle surchauffée). Par la tension qui a régné par moments, comme quand la maman du prévenu a quitté la salle parce que la plaidoirie d’une avocate ne lui plaisait pas et en criant haut et fort "On m’a gâché la vie". Par la lourdeur des témoignages surtout. De femmes qui pleurent en silence, qui s’enfuient de la salle d’audience pour aller sangloter plus loin. De femmes qui (sou)rient, aussi, parfois, aux versions des faits données par le prévenu, aux traits d’humour d’un avocat pour détendre l’atmosphère. Elles échangent des clins d’œil et des gestes de soutien, partagent leurs mouchoirs en papier, se consolent mutuellement. Elles sont défaites en elles, mais ont fait bloc entre elles.

Jugement le 27 octobre.