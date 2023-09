Trois rues bientôt en chantier à Bas-Oha et Antheit

1. Travaux en vue à Bas-Oha et Antheit

Des travaux d’asphaltage seront réalisés fin 2023 ou début 2024 dans trois rues de l’entité. Il s’agit de la rue Charles Bormans à Bas-Oha, dans sa partie supérieure, au-delà du rond-point situé à proximité du cimetière ; de la rue E. Gilot à Antheit ; et de la rue de Leumont, sur une partie du site des casernes Spirous à proximité de l’entrée de "L’oiseau bleu". Le montant de l’ensemble de ces travaux est estimé à 327 189 €.

2. New-look pour le carrefour rue J. Wauters/rue O. Lelarge à Wanze

"Depuis que la rue Oscar Lelarge a été placée en sens unique, c’est un peu l’anarchie au niveau du stationnement, estime le bourgmestre f.f., Bernard Lhonnay. Du coup, l’aménagement de la voirie va être repensé. Une dizaine d’emplacements vont être supprimés en face des immeubles Beauregard et Beauséjour, et huit ou neuf autres seront créés à proximité du carrefour formé par les rues Oscar Lelarge et Joseph Wauters." Par ailleurs, des places de stationnement voiture et vélo supplémentaires vont aussi être créées dans la rue Val de Mehaigne à Wanze. Ces derniers travaux sont estimés à 74 109 €.

3. Panneaux photovoltaïques

Le conseil communal de ce début de semaine a approuvé l’achat de panneaux photovoltaïques destinés aux écoles de Wanze, Antheit et Moha pour un montant de 98 262 €. Par ailleurs, les élus ont marqué leur feu vert pour l’achat de panneaux photovoltaïques qui viendront garnir la toiture du hall omnisports. L’infrastructure consomme actuellement environ 130 000 KWh/an. L’installation des nouveaux panneaux permettra de produire au total 80 000 kWh/an. De quoi assurer une autosuffisance de plus de 62% ? Pas vraiment puisque les périodes de production dans l’année ne correspondent pas aux périodes durant lesquelles le hall consomme le plus d’énergie. L’autosuffisance et l’autoconsommation visées tournent aux alentours des 50-55%.

4. Caméra rue des Wallons

Initialement, une caméra devait être installée sur le parking de l’ancien Lidl afin de filmer les bulles à verre situées dans la rue des Wallons. Cette caméra devait être raccordée au bâtiment de l’ancien supermarché dans le cadre de la construction du nouveau magasin du CPAS. Mais comme ce dernier dossier a pris du retard, le collège a décidé de placer une caméra sur un poteau d’éclairage public et alimentée indépendamment. Installé, cet outil sera bientôt en ordre de fonctionnement.