Pari réussi pour le Golf Trophy de la Fondation Vicky et Alexis au Naxhelet de Wanze: 20.000€ récoltés

Cette édition 2023 du challenge de la Fondation Vicky et Alexis a été encore une fois un réel succès d’après Benoît Robert, père d’Alexis et président de la fondation. "Nous sommes plus que satisfaits de l’événement. Nous avons accueilli 144 joueurs et nous avons même dû en refuser certains." Pour rappel, ce challenge est organisé à la mémoire de Vicky et Alexis, ces deux jeunes qui ont perdu la vie lors de l’explosion d’un immeuble à Liège en 2010. Le principe: un grand tournoi de golf annuel pour les amateurs du sport mais aussi pour les proches de la fondation avec un apéritif en soirée où 250 personnes se sont réunies.