Le camion-poubelle continuera à passer une fois par semaine en 2025 sur toute la commune de Wanze

C’est un changement notoire qui s’annonce à partir de 2025 dans de nombreuses communes rurales de l’arrondissement de Huy-Waremme. Intradel n’y ramassera plus les déchets organiques (conteneur vert) et résiduels (conteneur gris) que deux fois par mois au lieu d’une fois par semaine. L’objectif de l’intercommunale est ainsi de réduire les coûts (salaires, carburant, etc.).