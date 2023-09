Voisins de la maison incendiée à Moha, ils sont infestés de rat

"On vit calfeutré"

L’autre voisin direct, Niels Content, qui loue le rez-de-chaussée, n’ose tout simplement plus sortir sur sa terrasse. Comme sa voisine, il ferme portes et fenêtres 24h sur 24. "Le soir, il y en a une dizaine sur ma terrasse. Ils sortent de partout et ils sont énormes. Même mon chat en a peur. Ils essayent de rentrer par la moindre ouverture, même par les oscillo-battants. On vit calfeutré. Et comme j’ai une peur bleue des rats, je mange tous mes repas hors de chez moi."

Cette prolifération de rats s’explique par le bâtiment, totalement détruit et insalubre, qui attire les rongeurs. "On n’a jamais eu de rats avant, assurent les voisins. Depuis l’incendie, le bâtiment est laissé en l’état. Au rez-de-chaussée, il y avait une épicerie italienne, avec de la nourriture. Rien n’a été nettoyé. Les rats en ont progressivement fait leur garde-manger et leur nid. Ça pullule. On les voit sortir par les gouttières, grimper les murs. Ils ont descellé les pavés du trottoir en faisant des galeries. Ça empire de semaines en semaines vu leur vitesse de reproduction. En journée, si on approche de la devanture vitrée du commerce, on peut voir que ça grouille." Les Wanzois parlent aussi de l’odeur pestilentielle qui s’échappe du bâtiment, du risque de maladies véhiculées par les rats, des crottes qui s’amoncellent un peu partout, des mouches… "C’est bien clair, confie Mercedes, on ne vit plus !"

Depuis plusieurs mois, comme rien ne bouge du côté du propriétaire (voir ci-contre), les voisins directs multiplient les contacts avec les assurances, la Commune de Wanze, la police locale, la justice de paix, le propriétaire… Sans succès. "Le problème, c’est que l’incendie est un acte volontaire (NDLR: la locataire avait elle-même bouté le feu), ce qui complique le dossier. Les assurances du propriétaire et du locataire sont en litige. Mais il est plus qu’urgent d’agir, pour nous mais aussi pour le quartier car l’invasion risque de se propager", explique Niels.

Déterminée, Mercedes Lisein a décidé de prendre un avocat pour lancer une procédure de référé en urgence, concernant les rats mais aussi son bâtiment qui continue à se dégrader. Elle vient d’obtenir gain de cause: le propriétaire est sommé de fermer son bâtiment et de le nettoyer avant le 25 septembre. "Mais on est début septembre et on ne voit rien." Les Mohatois ont interpellé parallèlement la Commune de Wanze dont ils dénoncent l’immobilisme. "On se sent complètement abandonnés. La Commune dit ne rien pouvoir faire si ce n’est mettre la pression sur le propriétaire. Nous avons pourtant fait constater l’invasion et les nuisances par le policier de quartier." Le voisinage avance l’argument de l’atteinte à la salubrité publique pour pousser la Commune à intervenir. Ils lui demandent une dératisation du bâtiment et de la zone, une réparation du trottoir "défoncé" par les rats, une couverture du bâtiment et son nettoyage. La suite ? Si rien ne bouge, les citoyens comptent lancer une pétition et déposer plainte contre la Commune.