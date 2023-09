Des Fêtes de Wallonie noire de monde à Wanze, mais sans Christophe Lacroix: "Sans notre chef de file, c’est difficile", confie Xavier Mercier (photos)

Samedi, place Faniel et alentours, des jeunes se sont familiarisés avec certains sports comme le basket, la gymnastique ou le badminton, des adultes aussi d’ailleurs autour d’un ring de boxe improvisé. Dès 16h30, La Royale Harmonie Concorde Saint-Martin d’Antheit lançait les réjouissances: les Fêtes de Wallonie ont clairement débuté en fanfare !

À 17h30, les Brothers of Seventies ont assuré l’ambiance. En piste, Marlise, une Wanzoise bien sympathique, leur a rendu honneur en se livrant à quelques pas de danse.

Autour des mange-debout, les retrouvailles entre amis ont commencé. À partir de 18h, le monde a véritablement afflué. Le cœur des participants était à la fête, heureux de dévorer un pain-saucisse et de tailler une bavette en famille et entre amis. La fête foraine battait alors son plein.

"J’attends des amis pour passer la soirée, explique Monique Dethier, présidente des Kirifous, qui organisent le festival du rire de Wanze. J’en profite pour déposer des invitations pour notre spectacle de février. Il n’est jamais trop tôt." Et Monique de continuer à distribuer ses flyers alors que la place noircit de monde, les DJ de la soirée ne devant pas y être étrangers.

Dimanche, les Fêtes de Wallonie se sont diversifiées avec nombre d’activités et animations destinées à faire découvrir les acteurs sociaux, culturels, économiques et sportifs de la commune: petit-déjeuner de "Wanz’é vous", démo Équinoxe, trophée et mérites sportifs, création de badges avec le Plan communal de lutte contre la pauvreté (PCLP), actions de sensibilisation au handicap et enfin traditionnel défilé de la Pince à Lingerie.