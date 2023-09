L'ancien ministre Christophe Lacroix est atteint d'un cancer de la langue: "Je vais guérir" (vidéo)

Mais en attendant, celui qui est aussi député fédéral va prendre un peu de repos. "C'est nécessaire avant d'aborder la dernière ligne droite de ma dernière séance de chimiothérapie et des dernières séances de radiothérapie." Christophe Lacroix prenant congé de ses fonctions, c'est le premier échevin Bernard Lhonnay qui va assurer l'intérim, pendant un mois, en tant que bourgmestre de Wanze. À noter que la nouvelle avait déjà été annoncée ce mardi aux membres du collège et un peu plus tard au personnel communal.

Après avoir adressé un message de soutien à ceux qui sont atteints d'un cancer, l'ancien ministre wallon du Budget, aujourd'hui âgé de 56 ans, a annoncé qu'il était contraint de faire l'impasse sur les Fêtes de Wallonie qui se déroulent ce week-end dans l'entité. "C'est un regret pour moi, mais je ne peux pas m'exposer. Et de toute façon, avec la gorge que j'ai actuellement, je ne pourrais pas parler avec tout le monde, ni boire un petit verre."