Les Bacchusards ont distribué 10 000 €

En avril dernier, les Bacchusards ont organisé leur 20e Foire aux vins à la salle Jacques Brel. Elle a remporté un vif succès. Depuis le début de l’événement, les membres du groupe d’amis et œnologues confirmés soutiennent diverses associations wanzoises et des environs qui œuvrent pour l’enfance ou la personne handicapée. Elles étaient invitées à une petite réception ce vendredi à l’administration communale ainsi que les bénévoles et les mandataires communaux.