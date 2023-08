Wanze: des balades… écartelées entre le vrai et le faux à Moha

Peut-être "hypersérieuses" au premier abord, ces balades contées 2023 s’annoncent pourtant plus légères que les précédentes avec des saynètes plus théâtralisées. "Que le public se rassure, il en ressortira léger, promet un Benjamin Belaire créateur de vrai plaisir avec le concours de la costumière Agnès Delvaux et de Nicolas Lecocq aux décors et lumières. C’est faire semblant, qui est fatigant…"

Sans trop en dévoiler, la théorie de l’alunissage de 1969 potentiellement filmé en studio par Stanley Kubrick, s’invitera notamment dans ce balancement permanent entre le vrai et le faux qui portera le titre générique de "Farandole". "Parce que, à l’instar d’une farandole, le spectacle proposé sera une série de scènes mises bout à bout et constituant une danse entre elles. Et puis, c’est une boucle formée de la première à la dernière scène."

Du côté de l’ASBL gestionnaire du château féodal, on a lancé les réservations dans une formule inchangée. Tant le vendredi que le samedi, les balades débuteront à 19 h et se poursuivront par vagues de 50 personnes toutes les 15 minutes (dernier départ 22 h 15). "L’accueil se fait toujours au pied du château. On essaie de varier le parcours d’année en année, même si on en a déjà fait le tour après autant d’éditions. Disons qu’on va passer par des endroits qu’on n’a plus foulés depuis longtemps", révèle la coordinatrice Fanny Dominique satisfaite "de voir les ruines mises en valeur par les lumières et le son pour un public relativement large".

Tarif: 14 € (7 € pour les 8 à 14 ans ; gratuit en dessous). Réservations: https ://chateaumoha.be/agenda/farandole et au poste d’accueil de l’ASBL (rue du Madot 101A à Moha). Infos: 085/25 16 13.