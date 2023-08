Seuls les camions peuvent traverser le Roua

Après 18 mois de retard suite à la découverte par Elia de l’existence d’une ligne à haute-tension souterraine sur le tracé, cette reprise de chantier a nécessité la fermeture d’un tronçon de la rue Roua.

Si au départ, les autorités villersoises souhaitaient interdire toute circulation le temps des travaux, leurs voisines wanzoises ont rejeté cette idée qui aurait renvoyé tout le charroi de camions vers les villages de Moha et de Huccorgne pour rejoindre l’autoroute. "Finalement, avec Villers-le-Bouillet et la zone de police, on est arrivé au compromis d’un maintien de la circulation des camions via une petite liaison temporaire à travers champ. Elle est cofinancée par notre Commune et Carmeuse. Ainsi les habitants du Roua allaient au moins être soulagés du trafic des voitures. Certes, en conséquence, nos villages allaient devoir les absorber, mais tout cela a été décidé dans l’intérêt général, évoque Christophe Lacroix, le bourgmestre wanzois qui tient donc à rappeler que seuls les camions peuvent toujours circuler dans la rue Roua et emprunter la petite voirie provisoire. Je le reprécise car j’ai été interpellé par plusieurs citoyens de Huccorgne qui se posaient encore des questions. Non, les automobilistes ne peuvent plus emprunter la rue Roua. Un panneau de déviation l’annonce d’ailleurs clairement au pied de la côte. Je comprends que cela puisse être frustrant de devoir faire un détour en passant par Moha pour aller chercher l’autoroute via la rue des Bruyères ou le Val Notre-Dame, mais je demande aux gens d’être attentifs. D’ailleurs, la police fédérale a visiblement déjà procédé à des contrôles sur les lieux, avec envoi de procès-verbaux aux conducteurs en infraction."

Christophe Lacroix demande aux automobilistes habitués à passer par le Roua de faire un détour et de s’armer de patience… encore quelques mois. Ces travaux d’ampleur devraient, en effet, être terminés durant le premier semestre 2024.