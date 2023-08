L’école de Bas-Oha accueille son nouveau "directeur 2.0"

"La sonnerie retentira à 8h30, lundi. Je viens de la réactiver…" Vendredi avait des allures de répétition avant la grande première pour Olivier Rega, à l’école communale de Bas-Oha. Âgé de 39 ans, ce Tihangeois a été désigné pour remplacer Fabienne Noël (désormais retraitée) à la direction. Et ce n’est pas un visage inconnu dans le paysage scolaire wanzois puisqu’il y enseigne depuis 2007 avec une dernière expérience à la tête de la 6e primaire à Vinalmont. "J’avais envie d’un nouveau challenge, confie celui qui craignait d’être gagné par une certaine routine avec sa casquette d’instituteur. Fin 2021, j’ai entamé la formation initiale de directeur et cela m’a plu. Alors, quand le poste de direction s’est retrouvé vacant à Bas-Oha, je n’ai pas hésité beaucoup avec les encouragements de ma compagne institutrice maternelle à l’implantation d’Antheit. Comme m’avait un jour dit l’inspecteur d’enseignement Serge Crochet venu me voir en classe et qui est un peu devenu ma référence: Qui s’impose, s’expose ; qui s’expose, s’impose. Il faut parfois prendre des risques pour réussir. C’est ce que je fais aujourd’hui."