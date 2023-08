Juliette, jeune instit’ de Wanze, fait sa première rentrée scolaire… au Burundi (photos)

"J’ai été diplômée en juin de l’Helmo Huy. C’est la première fois que je n’avais pas de deuxième session, explique-t-elle. Et heureusement. Sinon, je n’aurais pas pu partir directement. Là, je serais en train de passer les examens de seconde session…" Or hier matin, Juliette était prête à accueillir ses premiers élèves, les premiers d’une carrière qui s’annonce riche en rencontres et en découvertes pour elle. Dix-sept enfants de 5 à 6 ans qu’elle suivra durant toute l’année… à l’école belge du Burundi, à Bujumbura.

Une nouvelle expérience

L’Afrique, cela la tentait. Surtout depuis qu’elle avait découvert le Bénin alors qu’elle était en 5e secondaire à l’institut Sainte-Marie, à Huy. "On avait fait un voyage humanitaire de dix jours au Bénin." Un voyage qui lui avait tellement plu qu’elle avait envie d’y retourner. Et comme, une fois son diplôme d’institutrice en poche, elle ne trouvait pas de travail… "Le dimanche 9 juillet, j’ai vu une annonce sur une page Facebook intitulée Instit dispo. Ils cherchaient une institutrice à l’école belge du Burundi." Juliette a postulé, sa candidature a été retenue. "Ce qui est assez incroyable, c’est que mes parents, qui étaient alors en vacances, m’ont identifiée sur le post Facebook…" Clairement, cet emploi était pour elle, elle n’a pas hésité. La Wanzoise devait s’envoler pour l’Afrique le mercredi 16 août. "Ils ont oublié de réserver mon billet, je ne suis partie que le dimanche 20." Ce qui lui a permis… de voir les bébés de sa chienne, nés le mercredi 16.

Si Juliette connaissait un peu le Bénin pour y avoir séjourné, elle n’avait aucune idée de comment était la vie au Burundi. "Ça allait clairement être une découverte, une nouvelle expérience pour moi." L’école belge du Burundi, installée à Bujumbura, est la seule école belge du pays. Elle accueille un peu moins de 600 élèves, de la 1re maternelle à la 6e secondaire. Avec des enfants en classe dès qu’ils ont 2 ans. Et les enseignants ? "Tous sont Belges. Mais les enfants ont aussi des cours d’anglais, de religion et de citoyenneté donnés par des enseignants burundais."

Juliette, elle, a en charge une classe de 17 écoliers de 1re primaire, six filles et onze garçons. "On a commencé ce lundi. Je suis arrivée il y a un peu plus d’une semaine. Toute la semaine dernière, je suis venue en classe avec les autres enseignants pour aménager les locaux. De 8h à 12h." Jeudi dernier, ils ont fait passer des tests d’entrée aux enfants afin d’estimer la classe dans laquelle ils devaient entrer. Le programme ? "C’est le même que celui en Belgique, sauf que les écoliers ont 4 heures d’anglais en plus."

Pour un an, puis…

Parachutée dans un pays qu’elle ne connaissait pas, la Wanzoise a tout de suite apprécié car "l’équipe pédagogique est très accueillante. C’est vrai que je suis toute seule et que je ne connaissais personne." Les cours, ce sera tous les jours de la semaine. "On commence tôt, à 7h30. Jusque midi les lundi, mercredi et vendredi mais avec possibilité d’aide pour les devoirs l’après-midi. Les mardi et jeudi, les cours reprennent de 14h à 15h40." Le reste du temps Juliette apprécie aller boire un verre avec ses collègues, nager, faire du sport, se promener mais aussi vivre dans cet appartement de fonction qui appartient à l’ambassade belge. Elle découvre également la ville mais uniquement en journée car une fois la nuit tombée, les rues ne sont pas sûres. "Je me sens en sécurité en journée mais je ne sortirais pas seule le soir…"

Son contrat, la jeune femme l’a signé pour un an, jusqu’au 7 juillet de l’an prochain. Ce qu’elle fera après ? "Je ne sais pas encore. J’ai l’appartement pour deux ans. Après, je devrai en trouver un moi-même." Les autres enseignants belges changent régulièrement de pays ou bien ont épousé quelqu’un du pays et s’y sont installés. "Moi, je vais déjà faire un an, je verrai comment ça se passe." À 21 ans, quitter sa famille ainsi, ce n’est pas évident. "Ma maman viendra 15 jours à l’automne, mon papa au printemps. Et puis, je compte revenir au pays en fin d’année aussi." Mais d’ici là, elle veut apprendre son métier, découvrir le pays et s’épanouir.