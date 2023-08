Scraboutcha et ses photos à l’église de Wanze

"N ous sommes le lundi 21 août au soir et je me trouve au pont Père Pire à Huy à la recherche de ma photo du soir." Le photographe hutois Scraboutcha se balade toujours avec son appareil photo, et c’était le cas ce soir-là. À cet instant-là, il reçoit un message d’une amie: "elle m’indique que des cigognes se sont posées sur Wanze pour la nuit". Ni une ni deux, le Hutois fonce à l’endroit indiqué. "Sur mon trajet, je constate une dizaine de cigognes gentiment posées sur les toits de Biowanze." Scraboutcha poursuit sa route pour aller voir un peu plus loin. Et alors qu’il arrive devant l’église de Wanze, il aperçoit deux cigognes qui se reposent, perchées sur le clocher. "Il y en avait aussi un peu avant, sur des pylônes et sur une grue à l’arrière de la maison communale de Wanze." Scraboutcha a alors sorti son appareil photo et a "mitraillé". "J’ai pris une cinquantaine de photos de cet instant magique, je suis resté à peu près une heure sur place à les observer" avant de se renseigner sur ces oiseaux. Car celles qu’on aperçoit dans nos contrées proviennent souvent des Pays-Bas, d’Allemagne et même de Scandinavie. Plusieurs couples ont cependant élu domicile en Belgique. Du côté du Zwin, de Casteau ainsi qu’en Hesbaye liégeoise, du côté de Horion-Hozémont. Était-ce celles-là ?