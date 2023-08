Wanze: jouer au golf à Naxhelet pour soutenir l’ASBL Au fil de l’eau, de Couthuin

L’ASBL développe à Couthuin des infrastructures comprenant une piscine adaptée, une crèche mixte et un habitat groupé Abbeyfield. Et l’association a besoin de soutien financier pour fonctionner et accueillir les résidents dans les meilleures conditions. Les bénéfices de la compétition sportive lui seront versés. "L’an dernier, nous avons eu 10 000€ de bénéfices. Si le golf nous rapporte autant, c’est grâce au sponsoring des entreprises de la région." Et Au fil de l’eau sait ce qu’elle fera de la somme engrangée par la journée à Naxhelet. "Pour nos infrastructures, on a une seule chaudière biomasse qui a maintenant 18 ans", note la présidente. La chaudière a eu un souci en janvier et cela a privé les occupants de chauffage, le temps de la réparation, tout en occasionnant du stress aux membres de l’ASBL. La solution ? Avoir une chaudière en back-up, qui pourrait prendre le relais en cas de souci. "Cela nous permettrait de faire les réparations sans impacter nos résidents." Mais pour cela, il lui faut 30 000€. L’ASBL a déjà 10 000€ en caisse, elle a aussi répondu à un appel à projet auprès de l’United fund of Belgium. "Notre chaudière fonctionne super bien aux plaquettes de bois, c’est du local et ce qui a de meilleur marché. On est très content du système." Mais si elle tient bien, mieux vaut prévoir une solution alternative en cas de pépin. "Si on peut l’avoir, cela diminuera la pression… Quand on a lancé la piscine en 2005, on n’avait pas le budget pour installer une deuxième chaudière." Des travaux, l’ASBL en a régulièrement et a donc régulièrement besoin d’argent comme pour ces quatre douches à remplacer. "Le bâtiment vieillit, il y a toujours à remplacer, à améliorer…"

Ce samedi, dès 9h, au golf de Naxhelet, compétition au bénéfice d’Au fil de l’eau