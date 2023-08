Football (D3 ACFF B): le Wanze/Bas-Oha – Habay de mercredi se jouera à… Habay

En effet, deux des 24 ampoules de l’éclairage du terrain du Stade Louis Manne sont hors d’usage, raison pour laquelle le match avait été déclaré à 18h. "Habay était pourtant d’accord pour jouer plus tard et ne pas porter réclamation, explique Éric Forêt. Mais la fédération, au courant de ces problèmes, n’acceptait tout de même pas cet arrangement. Du coup, on a tout simplement décidé d’inverser les terrains et de jouer plus tard car nos adversaires auraient alors dû quitter de chez eux à 15h30, ce qui n’est pas possible un mercredi… "

Notons qu’il s’agit d’une inversion de terrain et pas d’une inversion avec le match retour. Cette rencontre, même si elle se dispute à Habay, sera donc prise en compte pour la première tranche alors que le match retour, Habay-Wanze/Bas-Oha, aura lieu en bord de Meuse le 14 avril.