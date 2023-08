Wanze: Vanessa ouvre une boutique chez elle, entre œuvres d’art et déco vintage

Des coups de cœur accessibles

La démarche est cependant onéreuse et constitue bien souvent un frein. Vanessa Chabothier, elle, veut justement rendre l’art accessible en proposant des œuvres dans une gamme de prix allant de 25 à 150 €. Son hall d’entrée est ainsi actuellement garni d’encres, d’origamis, de photographies, de broderies sur photo, de peintures… à chaque fois dans de petites dimensions. "Pour que cela soit justement vendable. On n’est pas dans la spéculation. Il faut que cela soit un coup de cœur, quelque chose qui parle à l’acquéreur avant de le ramener chez lui. C’est ainsi que je fonctionne dans ma sélection où se retrouvent inévitablement des artistes que j’ai eu l’occasion de croiser au centre culturel. Je peux ainsi parler facilement d’eux quand quelqu’un s’intéresse à leurs œuvres." On y croisera actuellement la patte de Rose, Arlette Degotte, Françoise Laruelle, Claudine Grodent et Michel Cleeren… tous Wanzois qu’ils sont. Le spectre géographique s’élargira à coup sûr quand leurs œuvres laisseront place à d’autres au rythme de tournantes régulières.

À découvrir chaque dimanche de 11 h à 17 h avec, quand la météo s’y prêtera, le bonus d’un verre en terrasse à regarder les péniches devant "Le 27". "Avec ma fille Sofia qui adore le contact avec les gens, on espère faire de chouettes rencontres."