Un projet pour 12 appartements en face de l’administration communale de Wanze ?

Un promoteur immobilier a en effet déposé un permis pour la construction de douze appartements de plus ou moins 80 à 90 m2, avec ascenseur. L’enquête publique pour ce projet a débuté le 7 août et se terminera le 14 septembre. "C’est un projet assez moderne, arboré et qui rentre bien dans le cadre de cette place, lance le promoteur marchinois Gaëtan Alardot. I nitialement, il devait y avoir 15 appartements à cet endroit, puis la Commune m’a demandé d’enlever un niveau pour ne pas être trop haut par rapport à la maison communale", explique-t-il encore.

Voilà près de deux ans que l’homme est sur le projet, d’abord avec le rachat du terrain en question. Il regrette aujourd’hui une certaine lenteur de la part des autorités: "On a enlevé les commerces, on s’est plié à tout ce qu’elles demandaient, on a modifié les plans, on a ajouté des places de parking. On rétrocède même une partie de notre terrain pour que la Commune puisse réaliser le tourne à droite."

Une fois l’enquête publique terminée, le collège communal de Wanze devra décider s’il accorde ou non le permis, mais celui-ci ne semble pas voir d’un très bon œil la construction d’habitations à cet endroit. "Le dossier est actuellement à l’instruction, c’est un peu prématuré de se prononcer là-dessus pour le moment . Au niveau communal, on aurait souhaité que cela reste un espace vert et on y envisageait la construction d’un tourne à droite pour fluidifier le trafic à ce carrefour dangereux", commente l’échevin en charge des Travaux, Bernard Lhonnay, inquiet pour la mobilité dans ce quartier où le trafic est déjà important. "Dans un endroit un peu stratégique, en plein centre, la visibilité n’est pas bonne et il y a une potale qui doit rester en place, ce qui signifie des contraintes pour le promoteur."

Si le permis est refusé par les autorités, le promoteur peut toujours décider d’introduire un recours auprès du ministre en charge. L’autre solution serait que la Commune lui rachète le terrain.