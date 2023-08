Wanze: culture et bonne mangeaille aux Fêtes de Wallonie

Comme à l’accoutumée, les samedi 2 et dimanche 3 septembre, les Fêtes de Wallonie à Wanze se tiendront sur la place Faniel et aux alentours. Elles s’articuleront autour de diverses activités et animations destinées à faire découvrir les acteurs sociaux, culturels, économiques et sportifs de la commune. C’est à l’association des commerçants Wanz’é vous que reviendra le soin de lancer les festivités. Le vendredi, dès 19 h 30, ce sera l’occasion pour cette nouvelle structure de rassembler les commerçants autour du verre de l’amitié. Le dimanche, toujours dans l’idée de se faire connaître, l’association des commerçants organise un petit-déjeuner (5 € sur réservation via wanzevous@outlook.com).

Le centre culturel est bien sûr partie prenante et proposera, le samedi, une programmation musicale avec la Royale Harmonie Concorde Saint-Martin, le groupe de cover Brothers of Seventies et les Dj’s Fred Désir et Snaïky pour clôturer la soirée. "Le dimanche, il y aura différentes activités de théâtre de rue, à savoir un spectacle de théâtre d’ombres, des animations déambulatoires ou encore du théâtre invisible qui sera de nature à faire rire et surprendre. Devant le centre culturel, il y aura également un petit manège traditionnel avec jeux d’adresse et de massacre, des ateliers de construction et jeux pour les enfants ainsi que des contes", précise-t-on au centre culturel de Wanze qui, cette année, proposera de participer à un concours permettant de remporter trois pass pour la saison.

Pas de marché le vendredi 1er septembre

Wanze veut conserver un petit marché à taille humaine, plus convivial. ©ADL Wanze

Il n’y aura pas de marché le vendredi 1er septembre après-midi, sur la place Faniel, en raison de l’occupation des espaces par les Fêtes de Wallonie. Un tel événement nécessite également la mise en place de mesures de circulation. Ainsi, dès le vendredi, 18 h, au dimanche, minuit, l’accès à la chaussée de Wavre sera interdit aux véhicules à moteur, dans les deux sens de circulation, dans sa portion comprise entre l’entrée de la Régie des travaux et l’allée des Balsamines ainsi qu’à la place Faniel dans son tronçon compris entre les n° 1 et 7. Un itinéraire de déviations sera instauré. Des interdictions de stationnement seront également d’application. L’ADL précise que des zones de parking seront identifiées.

Amusement et sensibilisation

Tout au long du week-end (dès 16 h le samedi), à côté des stands horeca, d’autres seront tenus par des associations et clubs. Le samedi (16 h-19 h), un espace sera dédié à des clubs sportifs qui proposeront démos et activités de basket, badminton, boxe, gymnastique, karaté et football. Le dimanche (14 h-19 h), l’ASBL Vive le Sport proposera aux enfants (jusqu’à 12 ans) de se défouler dans des structures gonflables, dont Spéléo Box, et parcours d’obstacles pour les plus grands. Les Fêtes de Wallonie seront aussi l’occasion de mener des actions de sensibilisation, au tri des déchets d’une part ainsi qu’au handicap à travers un spectacle «sur fond de moqueries et gags». Il sera également proposé de créer des badges destinés à être distribués le 17 octobre à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la pauvreté. À noter qu’il n’y aura, à nouveau, pas de feu d’artifice. D’une part par mesure d’économie, d’autre part en faveur du bien-être animal.