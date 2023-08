Battu par Strée en P3A, Huccorgne a du pain sur la planche : "Ce qui m’inquiète surtout, ce sont les nombreuses occasions que nous avons concédées"

D’ailleurs, le T1 emblématique du club se montrait assez pensif quant à la prestation de ses ouailles en interview d’après-match. "Ce qui m’inquiète surtout, ce sont les nombreuses occasions que nous avons concédées. Je sais que nous avons un problème pour terminer les occasions depuis le début de la préparation mais ici, nous avons beaucoup trop offert à Strée."

Un manque d’envie?

La question mérite d’être posée. Habituellement, Huccorgne est reconnu pour son abnégation et la volonté de toujours se dépasser. Pourtant, face à Strée, les têtes étaient basses, les joueurs silencieux et dans les discussions post rencontre, le discours de plusieurs cadres allait dans le même sens: "On avait l’impression que nous n’avions pas l’envie de se dépasser, pas l’envie d’aller chercher un point", nous glissait d’ailleurs un joueur discrètement.

Et si cette première défaite ne doit pas inquiéter outre mesure, un premier signal d’alerte est donné pour une équipe qui se doit de retrouver sa superbe. R.H.