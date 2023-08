Des ossements d’un jeune enfant découverts au Château féodal de Moha: c’est une découverte archéologique exceptionnelle

"Nous avons repris les fouilles de la chapelle castrale depuis environ trois ans avec les étudiants en histoire de l’art et d’archéologie des universités de Namur et de Liège, depuis cette année-ci", explique Julien Adam, archéologue en charge. "Ces fouilles ont pour objectif d’affiner nos connaissances sur les origines du château. Les structures appartenant aux phases les plus anciennes ainsi que les vestiges de la chapelle castrale sont au cœur de nos recherches et nous avons mis au jour sous ses niveaux de circulation la tombe bien conservée d’un enfant âgé de trois à cinq ans lors de son décès, selon les premières estimations", relate-t-il encore.

La découverte a été réalisée la deuxième semaine de juillet par une étudiante de l’université de Namur. Des ossements avaient déjà été signalés au XIXe siècle, lors de travaux. Ce n’est donc pas un hasard si l’équipe s’est attelée à creuser autour de l’édifice, qu’elle a pu situer sous terre grâce à des dessins: "On s’est dit que la chapelle devait être une bonne candidate à la découverte d’ossements mais on n’en avait pas encore trouvé jusqu’à présent", continue l’archéologue.

La découverte est majeure à plus d’un titre. D’abord, parce qu’il s’agit d’une première depuis que des fouilles scientifiques ont été entreprises dans le château courant des années 90.

Par ailleurs, dans la fosse a été retrouvée une monnaie remontant au règne de Louis VIII (1223-1226) ou de Louis IX (1226-1270), et qui constitue à l’heure actuelle l’un des rares indices concernant l’époque à laquelle cet enfant a peut-être vécu: "Ce seul artefact ne permet toutefois pas de dater avec certitude la période d’inhumation", nuance l’archéologue.

Autre élément intéressant: la position dans laquelle a été retrouvé cet enfant, inhumé selon les rites chrétiens en vigueur au Moyen Âge: "Il n’y avait pas de cercueil, la fosse a été creusée à même le sol, les bras de l’enfant étaient allongés le long du corps et la tête tournée vers l’ouest, une pratique encore suivie à l’époque", conclut Julien Adam.

La question de l’exposition éventuelle des ossements va être envisagée par l’ASBL, qui estime que "cette découverte atteste encore une fois de l’importance des recherches scientifiques menées sur le site du Château de Moha, dont le potentiel demeure remarquable".