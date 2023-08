Les arbres ont livré leur histoire au château de Moha à Wanze

Cela fait 10 ans que le château féodal de Moha organise sa soirée "Au clair de la Lune". Si notre satellite naturel n’a pas été visible à cause d’un ciel très couvert, la pluie a fait une pause permettant le bon déroulement de l’événement. Encore une fois le public familial a répondu présent. "L’objectif de l’activité"Au clair de la Lune"reste le même au fil des années, précise Fanny Dominique, coordinatrice au Château de Moha. Il s’agit de faire une petite balade au clair de lune pour accompagner la nuit tombante et de proposer des arrêts où nos conteurs racontent une histoire. Cette année le thème est l’arbre. Chaque conteur développe son histoire autour du thème. Une seconde partie de l’activité est le bivouac sur la cour haute du château avec possibilité de se restaurer et de passer la nuit sur le site. Malgré la météo actuelle, deux familles ont installé leur tente. Le petit-déjeuner leur sera offert au bureau."