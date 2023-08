Avec son vélo blanc futuriste souvent aperçu dans la région de Huy, Jérôme Deloge espère briller sur Paris-Brest-Paris (vidéo)

À 47 ans, Jérôme Deloge n’est en effet pas un usager de la route comme les autres. Adepte de la pratique du vélo couché depuis 2005, c’est à bord d’une machine aux allures d’un… suppositoire géant que le quadragénaire effectue, depuis un an, des milliers de kilomètres. À première vue, le vélo pourrait faire penser aux engins participant au Shell Eco-marathon. Mais détrompez-vous, ici pas question de moteur. C’est uniquement à la force des mollets que le vélomobile avance. "Il s’agit du tricycle Milan produit en grande série à Hanovre par le concepteur allemand Räderwerk, explique le Wanzois. Neuf, il coûte environ 10 000 €. Celui-ci m’a été prêté. La coque est entièrement réalisée en carbone, alors que le poids total avoisine les 30 kilos."

Énorme avantage de cette machine au look futuriste: son aérodynamisme. "À une vitesse de 30 km/h, vous dépensez avec un vélo classique 80% de votre énergie à lutter contre le vent. Par contre, avec ce vélomobile, on réduit au maximum le frottement et on atteint assez facilement les 50 ou 60 km/h."

Le postérieur à quelques centimètres du sol "où on est confortablement installé, presque comme dans un transat", Jérôme se rend ainsi presque quotidiennement sur son lieu de travail à Scry (Tinlot). "Je démarre d’Antheit, passe par Pâturages, Ampsin, Amay, Ombret, et je rejoins le Condroz par Yernée-Fraineux, détaille le cycliste. C’est un trajet de 19 km que j’effectue en une petite quarantaine de minutes. Évidemment, dans les côtes, c’est éprouvant. Muni d’un casque, j’ai parfois très chaud dans l’habitacle. Je soulève alors le capot pour ventiler."

En descente ou sur un relief plat, Jérôme Deloge respecte forcément les limitations de vitesse en agglomération. "Je n’ai jamais été arrêté par la police, sourit-il. Légalement, c’est un vélo comme un autre. Je fais toutefois preuve de prudence en partant du principe que je ne suis pas forcément vu par les automobilistes. Il faut notamment être attentif aux carrefours, mais aussi à la présence de murets ou de haies. Je n’ai jamais connu de frayeur. Contrair.ement aux vélos classiques, il n’est par ailleurs jamais question de vouloir remonter une file de voitures à l’arrêt ou de faire demi-tour sur une voirie. Le rayon de braquage est atroce."

Jérôme n’a que rarement dû faire face à des gestes d’énervement d’automobilistes, d’autres cyclistes, voire de piétons. "Le regard des gens est plutôt positif, glisse-t-il. À mon passage, je vois beaucoup de mâchoires qui se décrochent ou de pouces levés."

Une 5e participation à la course mythique

Si le vélomobile est un moyen de locomotion classique pour le Wanzois, c’est aussi un objet incitant au dépassement de soi. Pour la 5e fois, Jérôme va participer le 20 août prochain à la célèbre course Paris-Brest-Paris qui se déroule tous les quatre ans. Longue d’un peu plus de 1 200 km, cette épreuve cycliste, qui en sera à sa 20e édition, va réunir quelque 8 000 sportifs qui doivent effectuer un aller-retour vers la Bretagne en moins de 90 heures. En 2011, Jérôme avait accompli cette performance en 51heures, en ne dormant que 20 minutes sur son vélo couché.

Cette année, le Wanzois visait mieux. Beaucoup mieux. "Si je n’ai pas de pépin mécanique ou médical, j’espère boucler le parcours en 42 heures environ (NDLR: soit une moyenne d’environ 28 km/h). J’ambitionne ainsi de signer un Top 10 au niveau du chrono, même s’il n’y a pas de réel classement", expliquait-il il y a un mois.

Mais des épanchements de synovie aux genoux sont venus perturber la préparation du quadragénaire. "J’ai été contraint à un arrêt total du sport pendant trois semaines, nous précisait-il ce lundi. Je vais seulement remonter sur mon vélomobile pour la première fois ce mardi, sans avoir pu accomplir le voyage aller-retour préparatoire vers les Alpes italiennes que j’avais programmé. Je serai donc un peu dans le flou lorsque je m’élancerai de Rambouillet le samedi 20 août à 17 h 15. Les coureurs partent par vague de 200 participants."

Pour autant que le corps tienne, Jérôme espère perdre un minimum de temps tout au long du parcours. "Je mangerai des barres de céréales, des barres de fruits et je boirai beaucoup d’eau avec de la maltodextrine. J’ai aussi prévu quelques arrêts dans des villes de passage pour acheter de la nourriture." S’il parvient, malgré les récents contretemps, à franchir la ligne d’arrivée dans un chrono honorable, Jérôme Deloge aura bien mérité un succulent... Paris-Brest pour se réconforter.