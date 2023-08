Les Spirous d'Antheit sont à Amsterdam pour la Gymnaestrada (photos)

"On se dépasse mais pour l’autre, pour l’équipe"

"The Magic Hat", titre de leur performance présentée lundi, mardi et vendredi, est un mélange de plusieurs disciplines: danse, gymnastique artistique, acrobatique et sauts au mini-trampoline.

En gestes et mouvements maîtrisés, en musique et en couleurs, les 33 gymnastes wanzois (filles et garçons de 9 à 24 ans) font voyager le public (celui-ci est estimé à plus de 6 000 personnes), au travers d’une performance qui n’a rien à envier aux autres clubs. Et pourtant, ici, on n’est pas dans la compétition mais plutôt dans ce sentiment d’appartenance à un groupe. Celui des gymnastes toutes nations confondues mais aussi celui avec lequel on évolue au quotidien.

"L’aspect social et solidaire est important, précise Roger Cloux. C’est un complément de la gymnastique individuelle où l’esprit de groupe prévaut. On se dépasse mais pour l’autre, pour l’équipe. C’est une belle école de vie. C’est pour cela qu’on participe car elle est complémentaire à la gymnastique individuelle."

"S’engager pendant deux années"

Si la prestation totalise 13 minutes, sa préparation aura duré quant à elle deux années. "Chaque gymnaste doit s’investir pour donner le meilleur de lui-même, insiste Roger Cloux. Il doit s’entraîner et s’engager à le faire sur deux ans."

Pour le royal club de gymnastique Les Spirous, c’est ici une huitième participation à la World Gymnaestrada, la première ayant eu lieu en 1999 à Goeteborg, en Suède.

En attendant la prochaine édition, les gymnastes se préparent déjà à l’Eurogym 2024 qui se déroulera en juillet à Bodo, en Norvège.