Un triplé féminin de nouveaux mayeurs à la fête des Veaux de Wanze

La clôture du programme avait lieu ce dimanche en soirée avec l’incontournable élection du mayeur, beau moment folklorique depuis plus de 20 ans. Depuis quelques années, on assiste également à l’élection d’un mayeur enfant et d’un ado. La tradition ne change pas, il faut trouver la betterave, précieux sésame qui permet d’accéder au titre de mayeur durant une année. Pour l’occasion bon nombre d’anciens élus sont toujours présents pour encourager leurs successeurs.

Trois départs ont été donnés, le premier étant réservé aux enfants. La petite Lucie Leberger, bientôt 11 ans, devient le mayeur enfant. "Ils étaient une quinzaine de candidats, précise Dominique Servais, mayeur 2007. Je suis très content. Et pour les ados, ils sont une dizaine dont un seul garçon. Nous avons aussi pas mal de candidats qui ont déjà participé. Cela signifie qu’on fidélise un public à l’élection du mayeur. Sans compter que les enfants attendent ce moment et certains sont même très déçus quand ils n’ont pas trouvé la betterave. Tous ces jeunes sont la relève qui est en marche."

Le mayeur ado de cette année est la jeune Billie Gérard, qui n’a pas ménagé ses efforts, la betterave étant cachée sous des ronces.

Il est près de 20 h quand les anciens mayeurs accueillent les candidats au mayorat adultes dans une joyeuse ambiance. "Les quartiers du village sont bien représentés, souligne Dominique Servais, qui endosse le rôle de présentateur. Le club de foot est aussi bien représenté avec son entraîneur Éric et des membres du comité. Et nous avons aussi un couple avec Laurent et Minou. Nous avons un beau panaché de la vie du village."

Après une longue recherche cette année, Sandra Michiels a trouvé la précieuse betterave. "Je suis très heureuse. J’avais déjà participé l’an passé. Je suis blessée à une jambe mais quand j’ai décidé d’y aller. J’ai cherché où les hommes ne sont pas allés et j’ai trouvé la betterave posée dans un arbre." Sandra est l’épouse de David Ruisseau, tous les deux investis dans le club local depuis longtemps.