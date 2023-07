Wanze: Léopold 7 et Terres du Val sortent une deuxième bière 100% locale

De couleur paille avec un léger voile brumeux et relevée d’une mousse dense et généreuse ainsi que d’une pétillance forte, la "Saison Terres du Val 2022" tire à 6,5% d’alcool. C’est servie bien froide et dans un verre légèrement fermé qu’elle révélera au mieux ses notes fruitées, maltées et épicées. La "saison", c’est une bière traditionnellement brassée à la fin de l’hiver et destinée à l’origine aux travailleurs des champs pour les rafraîchir après une journée de dur labeur. Celle imaginée ici par Léopold 7 et le domaine Terres du Val vise à apporter fraîcheur et "fantaisie" sur les tables estivales de la région. Le millésime 2022 a été produit à plus de 5 300 exemplaires en bouteilles de 75 cl, commercialisées au domaine de Naxhelet, dans les boulangépiceries Champain ainsi que dans plusieurs commerces et restaurants locaux. Pour la première fois néanmoins, 80 fûts ont également été produits et seront exclusivement servis à Naxhelet.