De l’archery tag au château de Moha: "Une alternative au paint ball"

Elles n’étaient pas très à l’aise, Carole Neuville et Audrey Willems, au moment d’essayer ces drôles d’arcs à flèche avec, à la place de la traditionnelle pointe, une espèce de grosse boule en mousse. "C’est sympathique, sourit Carole. Et ce n’est pas spécialement difficile." Finalement, c’est quoi le plus dur, apprendre à viser ? "Non. Il faut surtout veiller à bien mettre la flèche et à ne pas se blesser l’avant-bras (NDLR: avec la corde)." "Le tout, c’est d’attraper le truc", résume Audrey Willems. "À cause de la boule, l’avant de la flèche est plus lourd, ajoute Bernard Morsa, également présent. Il faut donc calculer la trajectoire en fonction." Et vu la facilité avec laquelle il tirait sur une bouteille en plastique, il y arrivait plutôt bien.