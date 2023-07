Gaëlle, de Wanze, confectionne des foulards pour permettre aux dames de se sentir belles

Gaëlle Lénaerts était commercial avant mais depuis janvier, elle travaille dans une société qui fabrique des prothèses mammaires et des sous-vêtements spécifiques. "Je visite pas mal de bandagistes et de magasins de lingerie." Et par ce biais, elle rencontre pas mal de dames qui poussent la porte de ces magasins pour raisons médicales. L’envie de les aider lui est venue. "Je voulais vraiment leur proposer autre chose." Pour aider ces dames à se sentir bien malgré la maladie et leurs difficultés. "J’ai commencé à coudre pour elles." En pensant à elle aussi car cette cicatrice qu’elle a sur le ventre, elle avait un peu de mal à la voir. "J’ai cousu une bande ventrale sympa." Et elle a imaginé d’autres usages… comme, par exemple, un bandeau pour les cheveux "pour leur permettre de se sentir bien dans leur peau. J’ai imaginé de jolis foulards. J’avais envie d’essayer de trouver des astuces pour leur permettre d’être en harmonie avec elles-mêmes." Car ce n’est pas parce qu’une femme souffre d’un cancer et suit des séances de chimio qu’elle n’a pas envie de se sentir bien et belle.

La Wanzoise s’est lancée en tant que couturière à titre complémentaire. "Je suis autodidacte", souffle-t-elle. Mais avec un site internet opérationnel dans quelques jours et l’envie folle d’aider ces femmes avec de jolis foulards. "Je conseille de venir essayer sur place. Il vaut toujours mieux tester. Mon objectif est tout de même d’avoir différents points de vente." Chez des bandagistes, dans des magasins d’accessoires. La Wanzoise a aussi d’autres projets en tête. Certains sont en passe de devenir réalité. Comme ces bijoux en plâtre pour les femmes sensibles au parfum. Plutôt que de parfumer, elles parfumeront les bijoux.

Il y a peu, Gaëlle Lénaerts cherchait des modèles. Mais son appel sur Facebook a fait mouche. La machine est désormais lancée et son rêve est devenu réalité.