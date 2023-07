Les scouts lancent une unité de scouts marins à Bas-Oha : "Faire le plus d’activités possible sur la Meuse"

Et voilà l’idée d’une unité de scouts marins lancée par d’anciens scouts de plusieurs unités de la région hutoise. "On s’est lancé dans ce projet, ajoute Alex Roméo. On est allé voir dans différentes unités de scouts marins ce dont on avait besoin." Et aussi, les scouts ont contacté le centre nautique de Bas-Oha, "c’était l’option la plus viable". Leur collaboration n’est pas encore officielle mais les discussions sont bien parties. Les scouts marins pourraient profiter du matériel mais aussi des connaissances des membres du centre nautique. "Et nous, on les aiderait lors de leurs événements."

Aujourd’hui, les futurs scouts marins cherchent des animateurs, des enfants aussi prêts à les rejoindre dans ce chouette projet. "On cherche également des directeurs d’unité qui vont gérer l’aspect plus structurel." Trouver des animateurs n’est jamais facile, mais la réussite de ce nouveau projet passe par ça. Les scouts à l’initiative de cette nouvelle unité ne désespèrent pas. "On cherche autant des gens qui ont de l’expérience en scoutisme que ceux qui n’en ont pas." Des jeunes d’au moins 18 ans qui sont prêts à gérer des enfants, à s’impliquer dans l’organisation du groupe. "Notre objectif, c’est de faire le plus d’activités possible sur la Meuse. Mais sur la Meuse, c’est de juin à septembre. En dehors de cette période, on proposera des activités comme toutes celles des scouts terrestres, en plus de faire l’entretien du matériel. On apprendra aux scouts à faire des nœuds marins, à s’orienter dans le monde marin."

Les scouts doivent savoir nager

L’unité devrait démarrer en septembre. Avec combien de jeunes ? "Ce sera en fonction de la quantité de demandes mais aussi du nombre d’animateurs qu’on aura." Alex Roméo mise sur un animateur pour dix enfants mais "si on a des animateurs avec peu d’expérience, ce sera plus difficile." Une unité de 15 à 20 enfants "pour un début", ce serait pas mal. Le but de la nouvelle unité de scouts marins n’est pas de débaucher des enfants d’autres unités mais bien d’offrir la possibilité à ceux qui n’ont pas de place d’en trouver une. Les initiateurs de la nouvelle unité comptent accueillir des jeunes de 9 à 13 ans "pour un démarrage". Seule condition: ils doivent savoir nager, avoir un brevet de natation. "Ce sera aussi une découverte pour l’équipe. On ne démarrera pas tout de suite par le bateau mais par une approche plus douce, avec planches et rames. Et comme on ne démarrera pas du tout à la bonne saison, les animateurs auront le temps de se former."

Envie de rejoindre la nouvelle unité, il suffit dès lors d’envoyer un mail à scouts.basoha@gmail.com et "on répondra dans les plus brefs délais".