Des voitures d'exception et des ancêtres exposées ce samedi chez Carlo à Wanze

David Leleux, gérant de la friterie organise à nouveau son exposition d’ancêtres et de voitures de prestige ce samedi 15 juillet dans l’après-midi. "Nous avons amélioré la formule, explique David Leleux. Les voitures seront exposées le long de la voirie ; le tronçon sera fermé pour l’occasion avec une autorisation communale. Nous pourrons ainsi accueillir plus d’exposants. Les visiteurs pourront se garer dans le parking de l’étude du notaire Grégoire tout proche qui met gentiment cet espace à notre disposition. Et dans la pelouse, un chapiteau sera installé cette année."

Un baptême en voiture sera toujours proposé à ceux qui le désirent. On pourra aussi acheter un road-book pour la bonne cause. "C’est un parcours d’environ 100 km dans le Condroz avec des passages dans des beaux petits villages et aux abords de châteaux", explique David. "Il est totalement libre, on ne doit pas s’inscrire à l’avance et peut être fait après notre “Journée de la bonne action”. Et les visiteurs aussi peuvent en acquérir pour faire une petite excursion en famille."

La visite du site d’exposition est aussi totalement libre. "Nous avons rencontré un beau succès l’an passé, mais nous espérons encore plus de visiteurs qui viendront admirer des voitures de collections et d’exception."

On pourra également se restaurer sur place.

Rens. Journée de la bonne action sur le site de la Friterie Chez Carlo à Moha ce samedi 15 juillet de 12 à 18h Tél. 0491/73.41.42