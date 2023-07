Feu de broussailles au port de Statte : "Des jeunes ont jeté leurs mégots"

Des hautes herbes ont flambé ce lundi 10 juillet, vers 15 h 30, au port de Statte à Huy. Les pompiers de la zone de secours Hemeco sont intervenus et ont rapidement éteint les flammes. Mais qu’est-ce qui a bien pu attiser ce feu ? Selon un couple de promeneurs arrivé juste après les faits, ce sont deux jeunes qui auraient balancé leurs mégots de cigarettes. La végétation sèche et la chaleur faisant, il n’en fallait pas plus. "Quand ils ont vu qu’il y avait du feu, ils sont partis en courant sans même appeler les pompiers." C’est l’agent de quartier qui a finalement appelé les pompiers, toujours selon les promeneurs. Nous n’avons pas encore pu entendre la zone de secours pour le moment.