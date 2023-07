Notre série "Scraboutcha et ses photos" : Le joli moulin du pont Jehoulet à Moha

Le photographe hutois Scraboutcha a baladé son appareil photo sur Wanze cette semaine. Et il est tombé sous le charme du joli moulin du pont Jehoulet, à Moha. "Pourquoi cette photo ? Car c’est à Moha que tout a commencé pour moi, là où dans ce petit village de l’entité wanzoise j’ai fait mes premiers pas, là où j’ai habité plus de 20 ans et là où j’ai tous mes amis d’enfance." Le village tient une place particulière dans son cœur "qui est encore celui d’un enfant qui refuse de grandir". Le moulin ? Il date du début du XIXe siècle lorsque le préfet de l’époque autorise M. Jehoulet à installer sur la Mehaigne une batterie à chanvre. Le site deviendra un moulin à farine. "Cette prise a été prise au bord de la Mehaigne avec un effet H.D.R (imagerie à grande gamme dynamique)", explique Scraboutcha. Sans trépied et à main levée "comme la plupart de mes clichés".