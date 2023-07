Un coup de pouce pour aider les Spirous d’Antheit à faire leurs travaux

Et parmi ces dossiers, il y a celui d’Antheit et de l’ASBL Binamé Spirou pour lequel il va octroyer une aide financière d’un montant de 237.950€ pour le maintien de la structure mais aussi l’amélioration de la sécurité, de la performance énergétique de deux bâtiments. Il s’agit de travaux d’isolation, d’économie d’énergie. On va aussi remplacer la chaudière ainsi que remplacer les châssis et des portes intérieurs. Les travaux sont estimés à 375.000€.