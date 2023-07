Elections communales 2024 : Caroline Lebeau mènera la liste qu’Ecolo veut "ouverte et citoyenne"

La liste sera emmenée par le duo Caroline Lebeau à la première place et Nicolas Parent en 2e position (en 2018, Nicolas Parent menait la liste et Caroline Lebeau était numéro 2). Caroline Lebeau est conseillère communale et provinciale depuis 2018. Et elle est cheffe de groupe au conseil communal depuis le dernier conseil de ce mois de juin. Nicolas Parent a été chef de groupe écolo au conseil communal de 2012 à 2021. Il avait quitté la sphère communale, contraint et forcé, lorsqu’il était "monté" au fédéral en tant que député. Il ne pouvait cumuler les deux mandats. Mandat fédéral qu’il a cependant perdu il y a quelques semaines lorsque Sarah Schlitz démissionnait de son poste de secrétaire d’État et redevenait députée fédérale. Un jeu de chaises musicales qui n’avait pas eu pour conséquence un retour du Wanzois à la table du conseil communal puisqu’il en avait démissionné. Nicolas Parent compte donc revenir aux affaires communales et se place en 2e position. Pierre-Yves Colet, lui, qui est conseiller communal depuis 2018, poussera la liste à la 23e place. Tiens, et Julie Faniel, qui est actuellement conseillère communale, remettra-t-elle cela elle aussi ? "Elle n’a pas encore déposé sa candidature, explique Nicolas Parent. Pour la suite, on verra bien. Il y aura des réflexions sur ses choix de soutenir la liste. Ça ne veut pas dire qu’elle ne jouera pas un rôle, mais ce sera plus en retrait cette fois-ci." Julie Faniel était candidate en 2012 (elle était 2e) et en 2018 (elle poussait la liste) et elle a été élue à chaque fois.

Le nom encore à définir

Les écolos wanzois l’annoncent: leur liste se complétera au fil des prochains mois "avec une volonté affichée d’une liste qui soit à la fois écologiste, ouverte et citoyenne". Les 3e et 4e places, qui sont des places stratégiques, restent ouvertes aux candidatures jusqu’au 1er octobre, date à laquelle la locale Écolo validera. Les Verts wanzois veulent accueillir en leur sein des citoyens qu’ils encouragent à participer à la vie politique sans pour autant adhérer à Écolo.

En 2018 déjà, la liste des Verts wanzois s’était ouverte aux candidats autres qu’écolos. "On avait ainsi eu comme candidats des personnes d’horizons divers. On est dans la même dynamique d’ouverture aujourd’hui car cela avait fonctionné à l’époque. On réédite et on lance désormais un appel." Écolo acceptera donc sur sa liste communale des citoyens sans carte de parti ou même qui viennent d’une autre formation. Pour faire partie d’une liste qui portera un autre nom que celle du parti ? Écolo Wanze mènera à coup sûr la dynamique mais une fois qu’il aura un peu plus de candidats, "on décidera du nom. Ça pourra être Écolo Wanze ou une autre formule. Ce n’est pas encore arrêté."