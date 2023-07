Déjà un air de vacances à la Guinguette 144 à Huccorgne

L’événement réunit tous les ingrédients pour passer un bon moment en famille ou entre amis. Pour la dégustation, la bière La Crapule est bien sûr la reine et avec d’autres bières artisanales. "À chaque fois, nous proposons une sélection différente", précise Grégory Chukart, membre de la SRL Huccorgne Beer. "Cette année, pour le service, nous avons racheté notre propre petite caravane que nous aménageons progressivement aux couleurs de notre bière et avec des pompes. Nous avons aussi le projet de faire brasser une seconde Crapule, toujours une blonde, mais triple et aux saveurs différentes.", explique Grégory Chukart. "Nous avons aussi des nouveautés. Nous avons toujours nos tournois de pétanque le samedi. Nous avons eu 14 équipes sur les 5 terrains. Nous avons placé des jeux en bois et un jeu du clou. Et cette année, nous vendons aussi du jus de sureau artisanal très apprécié."

Une animation musicale est aussi toujours prévue avec des petits groupes de musiciens dont le groupe rock Gold Fox de la région liégeoise qui s’est produit le dimanche.

La place du centenaire est un lieu très convivial et bien aménagé en bord de Mehaigne. "La Guinguette 144 attire aussi des promeneurs et des cyclistes qui visitent la région ", ajoute Grégory Chukart.

Les prochains rendez-vous de la Guinguette 144 seront les 19 et 20 août avec une balade de 5-10 et 20 km, et les 9 et 10 septembre.